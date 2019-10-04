Будет ли мост на Сахалин, сказали в РЖД

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Руководство РЖД прокомментировало слухи о планах по
финансированию строительства моста на остров Сахалин, сообщает DEITA.RU.
Никаких планов по финансированию строительства моста с материка на Сахалин в ближайшие годы нет. Такое заявление сделал представитель РЖД в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Ранее в СМИ прошла информация о том, что АО «Российские железные дороги» намерены выделить инвестиции на 2020-2022 год для строительства мостового перехода с материка на остров через пролив Невельского. Однако в самой компании эти слухи опровергли: на ближайшие три года нет планов инвестировать в это направление, а также выпускать для этого облигации.
По словам представителя РЖД, решение об инвестициях в строительство моста будут приняты после детального просчета выгодности для компании. Уже сейчас понятно, что вместе с реконструкцией БАМА и Транссиба объемы грузоперевозок увеличатся в разы.
Как пишет агентство «Прайм», в РЖД ранее подсчитали, что, если соединить порты Сахалина с материком, то туда можно будет перевозить 30 млн тонн угля. Это важно, так как портовые мощности материковой части ДФО будут заполнены до предела.
Елена Миронова