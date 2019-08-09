Налогом на бездетность хотят поднять рождаемость в России. Именно с такой идеей, вспоминая опыт Советского Союза, где такой налог был, выступил председатель башкирского парламента Константин Толкачев. Его, правда, тут же «закидали тухлыми помидорами» в Facebook, и он благоразумно удалил пост на своей странице. Однако демографическую проблему в стране, понятное дело, это не решило, да еще и подлило масло в огонь. То и дело начинает подниматься вопрос налога на бездетность. Как это вообще возможно в демократическом государстве, сообщает DEITA.RU. В проблеме разбирались журналисты телеканала «Россия 24».

Углубимся немного в историю. С 1944 года бездетные мужчины от 20 до 50 лет, а также бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет отчисляли шесть процентов от зарплаты государству в качестве налога на бездетность. Для тех, кто получал зарплату менее 91 рубля, были некоторые послабления, вплоть до разрешения не платить налог. Стоит отметить, что в тот период, во время и сразу после Великой Отечественной войны, данная мера была весьма актуальной.

По словам историка Татьяны Поповой, раздражение данный налог вызывал, но не сразу. После войны он воспринимался естественно. Люди думали, что да, нужно восстанавливать демографический уровень. Однако позднее встал вопрос, а как же любовь, как же воспитание на русской классической литературе.

В современной же российской реалии предложение народного избранника противоречит главному закону страны — конституции. Несмотря на то, что Толкачев и кивал в сторону конституции, налога на бездетность не может быть в России, потому что его не может быть вообще. Принятие подобного закона откинет Россию на уровень Северной Кореи.

Как говорит юрист, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Марии Архиповой, в случае принятия такого закона он будет нарушать базовые принципы прав и свобод человека. Он будет еще дискриминализационным по отношению к людям, которые в силу физиологических особенностей не могут иметь детей. Это противоречит Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ.

Больше всего недовольство вызвало предложение слуги народа у тех, кто называет себя чайлдфри, то есть свободными от детей. По их мнению, свобода на то и свобода, чтобы распоряжаться ей по своему усмотрению, в том числе и в отношении рождения детей.

Екатерина Брязгунова