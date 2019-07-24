Что принесет с собой погода двадцать четвертого июля рассказали синоптики Примгидромета, сообщает DEITA.RU.

Небольшим дождем встретит Владивосток приезжих и местных в среду, а также туманом. До одиннадцати метров в секунду усилятся порывы юго-восточного ветра, вечером и вовсе до четырнадцати. Температура поднимется до двадцати четырех градусов.

Что касается остальной территории края: также дождь. Иногда ливни или гроза. Туманно. До одиннадцати метров скорость юго-западного ветра, температура в крае до тридцати одного градуса тепла. У берега двадцать двадцать пять градусов.

Анастасия Туркова

