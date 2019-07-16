Приморцам и жителям краевой столицы придется брать с собой зонтики, выходя из дома утром или днем шестнадцатого июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.Поскольку в краевой столице с ночи в утро приходит слабый моросящий дождь, и туман никуда не исчезнет из города утром. Возможно, сохранится он и днем. Шестнадцать - восемнадцать градусов тепла днем станут отрадой для тех, кто не любит жару. Ветер до сильного: девять - четырнадцать метров.Что касается остальных приморцев - их ожидают несильные, периодически накрапывающие на протяжении дня дожди в некоторых местах края. Ожидается, что будет туманно. Воздух прогреется до двадцати восьми градусов, но на побережье меньше: до двадцати. Порывы ветра будут не больше одиннадцати м/с.

Анастасия Туркова