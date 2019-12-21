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Будет ли снег в январе, ответили синоптики
Прогноз погоды на первый месяц нового года уже составлен,
сообщает DEITA.RU.
Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз погоды на январь по всей России. Об этом сообщает портал «Примпогода».
В столице России ожидается непривычно теплая погода. В среднем в Москве в январе будет около 9 градусов мороза при норме -5…-10 днем и -10…-15 ночью. Также температура выше нормы будет в ЦФО и на юге европейской части страны. Тепло будет на севере Сибири и в части ДФО – на северо-западе.
А вот холоднее нормы будет в Омске, Новосибирске, Кемерово, на Алтае, на Чукотке, Якутиии и в континентальных районах Магаданской области.
Снегопады, причем обильные, ожидаются только в ЦФО. Меньше всего снега выпадет на Урале и Сибири, а также на Дальнем Востоке.
Елена Миронова