Будет ли снег в январе, ответили синоптики

Прогноз погоды на первый месяц нового года уже составлен, сообщает DEITA.RU.



Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз погоды на январь по всей России. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В столице России ожидается непривычно теплая погода. В среднем в Москве в январе будет около 9 градусов мороза при норме -5…-10 днем и -10…-15 ночью. Также температура выше нормы будет в ЦФО и на юге европейской части страны. Тепло будет на севере Сибири и в части ДФО – на северо-западе.

А вот холоднее нормы будет в Омске, Новосибирске, Кемерово, на Алтае, на Чукотке, Якутиии и в континентальных районах Магаданской области.

Снегопады, причем обильные, ожидаются только в ЦФО. Меньше всего снега выпадет на Урале и Сибири, а также на Дальнем Востоке.

Елена Миронова