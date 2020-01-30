Будет ли у Владивостока аэропорт от мэра

Тема строительства нового аэропорта во Владивостоке как-то неожиданно взбудоражила умы приморской аудитории прямо с первых дней года Крысы. С учетом того, что последние громкие проекты в регионе отметились бесконечной чередой финансовых скандалов и казнокрадства выглядит это все, согласитесь, несколько символично. Будет ли построен новый аэропорт в дальневосточной столице, когда и за сколько, и при чем тут бывший мэр, пыталось разобраться DEITA.RU.

В конце прошлого 2019 года региональную аудиторию обрадовали робкими анонсами нового проекта от владивостокского экс-мэра Виталия Веркеенко - строительство нового аэропорта на базе «Терминала B», который на праве собственности принадлежит структурам бывшего градоначальника. Оказывается, несмотря на то, что за время владения в здании бывшей воздушной гавани успели родиться и тихонько умереть уже несколько бизнес-проектов от автомобильных аукционов до выставочного комплекса, здание еще живо и, оказывается, снова может стать аэропортом в прямом понимании этого слова – принимать лайнеры и обслуживать пассажиропоток.

На исходе 2019 года ставший достоянием общественности проект вызвал не слишком бурное, но достаточно активное для Дальнего Востока обсуждение в социальных сетях. В целом было не понятно для чего нужен еще один аэропорт, и почему после стольких лет простоя Веркеенко решил завязать с экспериментами на территории приобретенного им комплекса и, наверное, главное – что за самолеты будут там садиться и откуда возьмутся деньги на все это удовольствие?

Однако в январе 2020 интригу вроде бы рассеял председатель совета директоров международного аэропорта Владивосток Алексей Васильченко. На встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко он поделился планами развития существующей авиагавани, построенной к Саммиту АТЭС-2012. Оказывается, в связи с ростом туристического потока Владивостоку действительно нужен еще один терминал, но не такой как старый терминал В, а аналогичный уже действующему новому – современный большой и технологичный, и не через 2-3 года, а гораздо позже, в 10-летней перспективе. И возврат старого терминала по пока не ясной цене, по всей видимости, не входит в стратегию развития владивостокского аэропорта.

К тому же если даже хозяевами старого аэропорта будут действительно предприняты реальные шаги по поиску инвесторов для проекта возрождения аэровокзального комплекса или даже просто банального покупателя гипотетическую сделку может омрачить устойчивое мнение, сложившееся в информационном поле региона о том, что объект находится в залоге у кредиторов.

Ситуацию действительно несколько портит тот уже общеизвестный факт, что за последние годы бизнес империя экс-мэра, включавшая в себя целый ряд компаний под брендом «Сумотори», подрастеряла свои активы.

Невнятно сложилась и политическая карьера самого Виталия Веркеенко. Экстренно уйдя с поста мэра после назначения в регион Олега Кожемяко, перспективный приморский политик выпал из информационной повестки, хотя, судя по всему, через некоторое время попытался наладить контакты с новой администрацией, что получилось вероятно не совсем удачно. Еще через некоторое время он попытался продемонстрировать активность в социальных сетях – преимущественно на собственном аккаунте в фейсбуке, однако некоторые посты бывшего градоначальника вызывают большие вопросы. Как например такое:

Фото: скриншот со стр. Виталия Веркеенко в Facebook

Именно тогда опять заговорили и о «Терминале B». Знакомый многим владельцам машин «Автопорт Сумотори» внезапно было решено продать, причем довольно странным образом, как какую-то малогабаритную квартиру в не самом благополучном районе. Объявление было выложено на FarPost. За терминал, расположенный в 40 км от Владивостока и 15 км от интегрированной развлекательной зоны «Приморье» просили 600 млн рублей. К зданию площадью 8 400 кв. м прилагался участок в 36 000 кв. м, а также подземная часть объекта (7700 кв. м). Лот также включал асфальтированную парковку 23 500 кв. м.

Покупателя не нашлось, а спустя без малого год концепция изменилась - Веркеенко объявил о строительстве нового аэропорта. Любопытно, что возглавлять стройку уже построенного аэровокзала было поручено Игорю Лукишину, бывшему директору международного аэропорта Владивосток. Именно при нем Веркеенко ранее приобретал в собственность старый терминал В. Так что экс-мэра и экс-директора аэропорта связывает уже прошлая сделка. Зачем на тот момент Веркеенко был нужен аэропорт в бизнес среде не совсем понимают – актив только на первый взгляд кажется привлекательным – такой большой кусок недвижимости, однако на деле содержать и эксплуатировать его без четкого понимания цели владения выходит в кругленькую сумму. На это едва ли хватит даже ресурсов арендаторов, если здание сдавать в аренду. Проекты, которые новые владельцы пытались запустить на территории объекта – аукционы по продаже подержанных машин и выставочный центр явно не увенчались успехом – об аукционах как-то давно не слышно, да и выставок там что-то не видно.

В качестве потенциальных инвесторов для нового мэрского аэропорта некоторые называли даже каких-то японских бизнесменов. Возможно это навеяно тем, что после своего стремительного ухода с поста мэра Веркеенко достаточно много времени провел в Японии, где мог вести какие-то переговоры. Однако бэкграунд на этом поприще у бывшего градоначальника оставляет желать много лучшего - из анонсированных ранее совместных проектов с японским капиталом – производства электромобилей или переработки старых авто не завершен ни один. А для японского бизнеса история предыдущего сотрудничества значит достаточно много.

В этом свете имеет право на жизнь и другой сценарий. Вся «кампания» с новым-старым аэропортом могла быть рассчитана на повышение его потенциальной привлекательности для возможных покупателей – мол есть еще потенциал у объекта. Однако не стоит забывать, что аэропорт – это не только аэровокзал, это еще и целая система полос, рулежек и т.п., которая сейчас уже переориентирована на работу с новым комплексом. В этой связи напрашивается вывод, что потенциальный покупатель помимо 600 миллионов на здание должен иметь и деньги, а главное компетенции для создания всего основного. Как это все будет реализовано в свете того, что хозяева нового аэропорта уже декларировали свою позицию по данному вопросу – не понятною. Пока проект от экс мэра вызывает больше вопросов, чем ответов.

Михаил Светлов