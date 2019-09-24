Будет ли война за Крым, рассказали в США

Украине осталось не долго ждать возращения полуострова Крым в состав страны, считает американский эксперт. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Мнение о том, что совсем скоро крымчане сами инициируют мирное присоединение к прежнему «хозяину» полуострова, прозвучало из уст спецпредставителя Соединенных Штатов Америки в Украине Курта Волкера во время интервью для «Gordon.ua».

По словам американского спикера, большие положительные шаги страны к установлению демократии и налаживанию связей с Евросоюзом жители Крыма уже заметили и в скором времени сами захотят вернуть «оккупированную территорию» в состав Украины.

«Я не верю в военный путь возвращения Донбасса и полуострова Крым», - заявил Волкер отметив, что жители полуостра давно разочаровались в политике России и все чаще высказывают недовольства нынешним уровнем жизни «новых» россиян.

Спецпредставитель Америки также напомнил, что власти США не могли даже предположить, что Россия посмеет оккупировать Крым и отобрать эту территорию у Украины.

Екатерина Цой