Будет ли война за Крым, рассказали в США

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Украине осталось не долго ждать возращения полуострова Крым в состав страны, считает американский эксперт. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
Мнение о том, что совсем скоро крымчане сами инициируют мирное присоединение к прежнему «хозяину» полуострова, прозвучало из уст спецпредставителя Соединенных Штатов Америки в Украине Курта Волкера во время интервью для «Gordon.ua».
По словам американского спикера, большие положительные шаги страны к установлению демократии и налаживанию связей с Евросоюзом жители Крыма уже заметили и в скором времени сами захотят вернуть «оккупированную территорию» в состав Украины.
«Я не верю в военный путь возвращения Донбасса и полуострова Крым», - заявил Волкер отметив, что жители полуостра давно разочаровались в политике России и все чаще высказывают недовольства нынешним уровнем жизни «новых» россиян.
Спецпредставитель Америки также напомнил, что власти США не могли даже предположить, что Россия посмеет оккупировать Крым и отобрать эту территорию у Украины.
Екатерина Цой