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Будет отставка: губернатор не справится с отопительным сезоном
24 Сентябрь 2019, 18:30
Перед началом холодов 3 из 5 районов дальневосточного
региона не готовы к отопительному сезону, сообщает DEITA.RU.
В Еврейской автономной области наблюдаются серьезные проблемы с вхождением в отопительный сезон. Как стало известно «Коммерсанту», в 3 районах области из 5 есть сложности. В тех населенных пунктах, в которых есть очевидные проблемы с подачей тепла в дома и соцучреждения, проживает порядка 16 тысяч человек.
Как сказал сам губернатор ЕАО Александр Левинталь, в районах нет нормативного запаса топлива, а несколько котельных не готовы к запуску в зимнем режиме. Губернатор ждет 98 млн федеральных денег на подготовку к отопительному сезону в конце сентября.
Стоит отметить, что эта проблема с вхождением в отопительный сезон - не первая в ЕАО и карьере Левинталя. В 2016 году в январе без тепла остались 5 тысяч человек, а в 2018 году в ряде населенных пунктов температура в социальных объектах падала.
Как отмечают политологи, отставка Левинталя не за горами. По некоторым данным, ее стоит ожидать в октябре.
Елена Миронова