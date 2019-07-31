Сгустившиеся над краем тучи и не думают рассеиваться тридцать первого июля, сообщает DEITA.RU. Передает информацию Примгидромет.

Туман застилает краевую столицу, а местных жителей предупреждают о мороси утром. Южный и юго-западный ветер ускорится до одиннадцати м/с, но не более того. До двадцати девяти градусов тепла поднимется температура.

Но если столичные граждане имеют шанс не брать с собой зонтики днем, то всем остальным рекомендуется все-таки прихватить их с собой. Пусть не сильные, но дожди все-таки будут в последний день июля. Слабый южный ветер будет от трех до восьми м/с. Будет особенно жарко: тридцать пять градусов в крае. У побережий легче ненамного: до двадцати девяти градусов.

Анастасия Туркова