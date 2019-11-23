«Будьте осторожны»: Кубай предупредил приморцев

Руководитель Примгидромета Борис Кубай прокомментировал очередное ухудшение погоды, которое ожидается в Приморском крае в ночь с 23 на 24 ноября, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Как рассказал главный приморский синоптик,с прохождением теплого участка атмосферного фронта во второй половине дня, в субботу 23 ноября, в северной половине Приморского края ожидается небольшой дождь, а в горных районах – с мокрым снегом.

По прогнозу Бориса Кубая, в южной половине Приморья дождь может пойти в первой половине ночи, а ориентировочно между семью и десятью часами утра дождь может переходить в снег. Температура воздуха при этом будет близка к нулю. С продвижением холодного участка атмосферного фронта к юго-востоку, в крае повсеместно начнет подмораживать в южной половине к 20 часам воскресенья до -8 °С, в северной – до -15 °С.

Как подчеркнул руководитель Примгидромета, существует большая вероятность гололеда. «Водителям и пешеходам надо быть предельно внимательными и осторожными», - сказал Борис Кубай.

По прогнозу приморских синоптиков, в предстоящую неделю будут наблюдаться колебания температуры, вызванные волновыми движениями в тропосфере. Отрицательные температуры в ночные часы будут удерживаться до конца месяца и самыми холодными могут оказаться ночи 28 и 29 ноября: на побережье до -6…-10 °С, а в крае до -20…-25 °С. При таких отрицательных температурах подтаявший днем на солнце снег или лед снова будут замерзать, создавая проблемы пешеходам и водителям в виде гололеда.

В администрации городов и районов Приморья поступило предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным Приморского УГМС ночью 24 ноября осадки распространятся на большую территорию края, наибольшее количество прогнозируется в юго-восточных районах (Владивостокский ГО, Находкинский ГО, Партизанский ГО, Партизанский МР, Лазовский МР, Хасанский МР) до 15-25мм за 12 часов и менее. Дожди во второй половине ночи в северных районах, утром на западе и юго-западе при температуре воздуха +1...-3 С перейдут в мокрый снег, снег. Местами на дорогах образуется гололедица.

Днем фронт будет отходить на восток края, в западной половине осадки в виде мокрого снега и снега ослабеют, на востоке сохранятся небольшие и умеренные осадки (дождь, переходящий в снег, снег). Днем местами в континентальной части края и на побережье усилится северный ветер до 11-16м/с, на побережье порывами до 23мс/с. Температурный фон понизится на 5-8 градусов по сравнению с субботним днем.

Дмитрий Санников