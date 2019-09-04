Россиянкам старшего возраста отказывают в трудоустройстве даже на должность уборщицы и продавцом в магазин ритуальных товаров, сообщает DEITA.RU. Такое заявление предпенсионерки делают в социальных сетях и на форумах.

С подобными суждениями сложно не согласиться. В них даже при желании можно убедиться, если обратиться к официальным цифрам, как это сделали журналисты «Свободной прессы». Так, по имеющимся данным, в России трудоустроено всего лишь 53 процента представительниц прекрасной половины человечества старше пятнадцати лет. Остальные 47 процентов либо сидят дома и занимаются семьей и детьми, либо работают неофициально, либо просто-напросто не могут найти работу.

С мужской частью населения в России дела обстоят лучше. Среди них трудятся около 68 процентов граждан. Несмотря на такие весьма неоптимистичные цифры, уровень зафиксированной безработицы не превышает 4,8 процента от числа трудоспособных граждан.

По словам профессора кафедры корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой, первый увольняют при сокращении штатов именно женщин, потому что боятся декретов, а затем и постоянных больничных.

Отмечается, что пенсионная реформа только ухудшила положение вещей. Так, например, сегодня россиянкам, возраст которых перевалил границу 40 лет, уже сложно найти работу. Что уже говорить про тех, кому за 50.

По словам Людмилы, год назад ее сократили с должности диспетчера, и теперь она не может найти работу даже продавцом в магазине, где реализуются товары для умерших. По мнению владельцев предприятия, продавец должен быть красивым, чтобы привлекать клиентов.

Здесь можно сделать только грустные выводы, которые касаются выхода на пенсию. После сорока с учетом новой пенсионной реформы еще примерно двадцать лет до заслуженного отдыха, а это значит — что людям не на что будет жить, а когда придет заветный возраст, выплаты будут мизерные.

Екатерина Брязгунова