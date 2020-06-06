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Будущее рубля назвала Набиуллина
Инфляция в России в июне по предварительным данным составит 0,2-0,4% в месячном выражении, 3,2-3,4% - в годовом, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Банка России.
Как указывает Центробанк, инфляционное давление в экономике ослабевает, а влияние дезинфляционных факторов усиливается. К этому приводят исчерпание переноса в цены мартовского ослабления рубля и обострение конкуренции в условиях сильного падения спроса.
Как отметила в ходе онлайн-конференции глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, индекс деловой активности в нашей стране по-прежнему находится значительно ниже нейтральной отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся снижении экономической активности. Однако потребительский спрос и производственная активность во многих регионах восстанавливаются. Наиболее активно восстанавливаются отрасли, ориентированные на потребление.
При этом Эльвира Набиуллина считает малореалистичным сценарий V-образного восстановления российской экономики (с резким взлетом), так как необходимо время, чтобы восстановились цепочки поставок.