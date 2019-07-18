На сегодняшний день главный фактор курсообразования российской валюты – стоимость нефти, закупки Минфином валюты и спекулирование российскими активами со стороны нерезидентов рынка российского государственного долга, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

И все эти фактора сыграли на руку рублю за последний месяц, заявил начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

Но на днях нефтяные цены сыграют не в пользу российской валюте: нефть выросла в цене на активном уменьшении запасов Соединенных Штатов, но в общем спрос и предложение на нее сегодня не в лучшем соотношении.

Во второй части июля ожидается репатриация дивидентов российских компаний в пользу нерезидентов, что также может надавить на российскую валюту. Тем не менее Минфин с пятого июля снижал закупки иностранных валют до десяти миллиардов рублей за день против бывших 16,3 миллиарда. Это может помочь снизить волатильность курса рубля.

Важнейшим фактором, поддерживающим рубль и иные рисковые активы, становятся сигналы от ФРС США и согласие снижать ставки на заседании этого месяца.

Актуальный для рубля в паре с долларом диапазон – 62,5-63,5, передает Нордеа-банк. Но Бушуев предполагает иначе: к августу курс рубля будет определяться как 64,5-65,5 рубля за доллар.

Анастасия Туркова