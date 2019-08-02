Россияне все чаще стали сталкиваться с новой проблемой – их пенсии неизвестные переводят в частные пенсионные фонды, сообщает DEITA.RU.

Данную аферу проводят с помощью поддельных нотариально заверенных заявлений. Итог один – пенсионные накопления уходят, а доходы накоплений теряются.

Как отмечают специалисты, чтобы узнать об этом, вначале будущему пенсионеру необходимо выяснить, где находятся его пенсионные накопления. Для этого человеку необходимо обратится в Пенсионный фонд, и узнать на месте ли находится его вклад. Сделать это можно с помощью портала «Госуслуги» или сходить в территориальное отделение ПФР. Если вклад хранился в НПФ, то узнать о своем вкладе возможно через сайт фонда.

По словам специалистов, если обнаружится, что вклада нет там, где он раньше хранился, а был переведен в другое место без согласия гражданина, то этот вопрос можно решить, только обратившись в суд.

Согласно судебной практики, суд встает на сторону граждан. Инвестиционные накопления вернуться без лишних издержек, при этом суд может удовлетворить компенсацию морального вреда.

Иван Юрьев