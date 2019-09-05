В 2020 году все трудоспособные россияне должны будут принять важное решение, напрямую касающееся своей будущей пенсии, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил министр труда Максим Топилин.

В течение предстоящего года россияне должны решить переходят ли они на электронные трудовые книжки или останутся приверженцами традиционных официальных документов.

Отмечается, что начиная с 2021 года трудовые книжки всех, кто согласится на новшество, будут вестись в электронном виде.

Ранее прошла информация о том, что после сентябрьских выборов россиянам будет представлен новый проект пенсионной реформы. По предварительной информации, гражданам будет предложено самостоятельно делать отчисления в пенсионные фонды.

Екатерина Брязгунова