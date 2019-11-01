Будущих российских водителей ждут серьезные проблемы

Подготовка внедрению новых правил сдачи экзамена ГИБДД на право управлять автомобилем у владельцев автошкол вызывает все более беспокойство. По их словам, будущих водителей ждут очень нерадужные перспективы, сообщает DEITA.RU.

Александр Николаев, руководитель одной из старейших автошкол дальневосточной столицы «Аник», вернувшись из Екатеринбурга, где во второй половине октября проходила международная специализированная выставка «Дорога 2019», рассказал, как его коллеги реагируют на нововведения и к чему готовиться курсантам.

По словам Александра Николаева, в России уже разработан проект новых правил сдачи экзамена ГИБДД, поэтому их введение не за горами. Первое, что изменится принципиально, — будет отменен первый практический этап, более известный, как «экзамен на площадке или автодроме». Руководители российских автошкол предполагают, что отмена связана с тем, что местные управления ГИБДД не тянут данное направления. Ведь, чтобы проводить данную часть экзамена, должны быть площадки, а их оборудование — дорогостоящее удовольствие.

«На мероприятии был круглый стол, и во время его проведения я общался с коллегами. Мне было интересно, как они вообще видят эту историю, — делится директор автошколы «Аник» впечатлениями. — Они говорят, что экзамен, как минимум, многократно удлинится, то есть если сейчас существует такая проблема, как очередь на экзамен до трех месяцев, то это еще больше усугубит данную проблему».

Также Николаев подчеркнул, что традиционно новые правила боятся как-то нарушить и стараются буква в букву все выполнить, а от этого сама организация страдает. «А второе — экзамен по времени удлинится сам по себе. Нужно будет экзаменатору, инспектору найти где-то такое место, где все эти маневры можно провести безопасно — заезд в гараж, парковку, а потом еще выехать на маршрут, где интенсивное движение. Сейчас курсанты во время сдачи экзамена ГИБДД приезжают на площадку, упражнения принимают и относительно быстро все это происходит. Когда это будет разделено, по мнению моих коллег, это все удлинится еще больше. Поэтому в связи с этим у нас не очень радужная перспектива», — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что на данный момент, по мнению большинства руководителей российских автошкол, несмотря на все меры, предпринимаемые по модернизации экзаменов ГИБДД, реального улучшения не наблюдается.

Екатерина Брязгунова