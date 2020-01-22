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«Будут доить»: какие проблемы создаст Мишустин водителям
Слава экс-главы ФНС породила в водителях страхи того, что
для них введут еще больше налогов и сборов, сообщает DEITA.RU.
После назначения нового главы российского правительства многие россияне начали думать – что же их ждет. Водители нашей страны не исключение – многие уже придумали, какие нововведения для автовладельцев может ввести Михаил Мишустин.
Портал «Автовзгляд» собрал несколько самых популярных версий.
Первая – самая пугающая. Люди считают, что новое правительство во главе с Мишустиным введет для водителей еще больше налогов и сборов. Людей будут «доить», чтобы наполнить казну – ведь после послания Путина Федеральному собранию стало ясно, что денег понадобится много.
Вторая версия – отмена бесплатного превышения скорости в 20 км/ч. МВД давно хочет это сделать, но в последний раз их остановил Медведев. Неизвестно, заступится ли за водителей новый глава правительства.
Третья версия – налоговики выйдут в поля. Некоторые уверены, что Мишустин не сможет просто так оставить опыт своей 10-летней работы в налоговой – будет и дальше думать, как увеличить сбор налогов с россиян. Один из рабочих вариантов – перенять опыт коллег судебных приставов. Может так случиться, что вместе с инспекторами ГИБДД на дорогах будут стоять и налоговики, которые будут отслеживать по базам неплательщиков.
Елена Миронова