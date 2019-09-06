В правительстве опровергли сведения о повторном увеличении пенсионного возраста, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Источник из правительства РФ назвал ложной информацию о скором увеличении возраста ухода на пенсию до семидесяти лет. Никаких подобных законопроектов кабмин не разрабатывает, говорит источник.

Напомним, не так давно "Независимая газета" обнародовала информацию со слов депутата Государственной думы Валерия Рашкина про то, что рабочая группа готовит второй этап пенсионной реформы, который не позволит россиянам выйти на заслуженный отдых раньше, чем в 70 лет.

Источник заявил, что эти слова Рашкина - бред.

Анастасия Туркова

