Будут следить: Кожемяко сделал заявление по масочному режиму

За нарушителями масочного режима в Приморье будут следить по видеокамерам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство края.

Так, согласно заявлению губернатора Приморья Олега Кожемяко во время селектора с главами муниципальных образований в крае, во всех крупных торговых центрах края уже работают системы видеонаблюдения, которые обеспечивают соблюдение существующих правил масочного режима.

Как отметил глава региона, поэтапное открытие торговых центров в крае начнется в любом случае. Процесс будет постепенным, и в это время крайне важно следить за персоналом и посетителями для того, чтобы покупателей не было много, и на каждом были маски.

- Претензии будем предъявлять непосредственно к руководителям торговых центров. Они ответственны за то, что в их точке нарушается санитарный режим. Пусть на каждой двери пишут «Вход без масок запрещен». Пусть сами выдают маски или просто не пускают без них людей, - заявил Олег Кожемяко.

Напомним, всего в крае зафиксировано 645 случаев COVID-19. 99 человек уже смогли победить болезнь и выписаны, четыре пациента погибло. Еще 540 человек продолжают лечение, из них 53 находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки в крае был побит своеобразный рекорд – выявлено 88 новых заболевших.