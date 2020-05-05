telegr wh call

Новости

Будут следить: Кожемяко сделал заявление по масочному режиму

5 Май 2020, 14:39

Салют Победы во Владивостоке перенесли

5 Май 2020, 14:05

Популярная точка общественного питания сгорела дотла во Владивостоке

5 Май 2020, 13:36

Сотни медиков отказываются от работы в «режиме коронавируса»

5 Май 2020, 13:15

Приехавшего из Москвы приморца накажут за прогулки и гостей

5 Май 2020, 12:45

До выхода на плато далеко – Минздрав о коронавирусе в России

5 Май 2020, 12:15

Самоизолировались: приморские туристы застряли на отвесной скале

5 Май 2020, 11:45

Дворкович: «Кризис только начинается»

5 Май 2020, 11:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Будут следить: Кожемяко сделал заявление по масочному режиму

кожемяко

Глава региона озвучил новые меры по существующим ограничениям

За нарушителями масочного режима в Приморье будут следить по видеокамерам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство края.

Так, согласно заявлению губернатора Приморья Олега Кожемяко во время селектора с главами муниципальных образований в крае, во всех крупных торговых центрах края уже работают системы видеонаблюдения, которые обеспечивают соблюдение существующих правил масочного режима.

Как отметил глава региона, поэтапное открытие торговых центров в крае начнется в любом случае. Процесс будет постепенным, и в это время крайне важно следить за персоналом и посетителями для того, чтобы покупателей не было много, и на каждом были маски.

- Претензии будем предъявлять непосредственно к руководителям торговых центров. Они ответственны за то, что в их точке нарушается санитарный режим. Пусть на каждой двери пишут «Вход без масок запрещен». Пусть сами выдают маски или просто не пускают без них людей, - заявил Олег Кожемяко.

Напомним, всего в крае зафиксировано 645 случаев COVID-19. 99 человек уже смогли победить болезнь и выписаны, четыре пациента погибло. Еще 540 человек продолжают лечение, из них 53 находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки в крае был побит своеобразный рекорд – выявлено 88 новых заболевших. 

Читайте также:

Почти сотня за сутки: число заболевших коронавирусом в Приморье побило рекорд

Салют Победы во Владивостоке перенесли

Профессор рассказал способ приобрести стойкий иммунитет к коронавирусу

Александра Маслова

Популярное

Профессор рассказал способ приобрести стойкий иммунитет к коронавирусу

Двоих рыбаков унесло в открытое море в Приморье

Почти сотня за сутки: число заболевших коронавирусом в Приморье побило рекорд

Дата окончания эпидемии в России снова сдвинута
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...