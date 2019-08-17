Отчаянным россиянам нестрашны никакие тайфуны. Ветер, дождь, шторм, а они продолжаются отдыхать в Ливадии в Приморье, сообщает DEITA.RU. Шокирующие кадры, на которых видны палаточные лагеря на песчаном морском берегу, опубликовал паблик irecommend_vdk.

Судя по кадрам, в Ливадии продолжают отдыхать люди. На берегу в нескольких метрах от моря разбиты десятки палаточных городков. Видно, что купающихся нет. Люди, которых можно наблюдать в кадре, тепло одеты.

Пользователи Instagram жестко осудили отдыхающих. По мнению приморцев, давно было пора уехать. «Сейчас их замоет, и они будут власти винить что не предупредили», «Да глюк в такую погоду отдыхать. Мокрый песок, все мокрое. Не комфортно, короче», «Это скорее всего не местные, местные свалили все по-любому», «Ужас и едут же люди в такой шторм отдыхать», — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что, по мнению подписчиков паблика, на пляже остались гости Приморского края. «Это хабара отдыхает. Им деваться некуда. Они там месяц сидят, тайфун не пугает», — уверяют они.

Екатерина Брязгунова