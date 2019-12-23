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6 Декабрь 2019, 18:15

Буйного водителя жестко задержали после ДТП

ГИБДД

Вечером воскресенья несколько сотрудников ДПС задержали неадекватного агрессивного водителя, сообщает DEITA.RU.

Как пишет местное издание «Сахалин.инфо», в Южно-Сахалинске недалеко от пивзавода произошло небольшое ДТП. На место происшествия приехала полиция, однако, один из участников столкновения не желал вести себя в рамках закона, и начал совершать неадекватные, агрессивные действия в адрес людей в форме.

В результате, на место происшествия пришло около 15 человек. Они довольно жестко зафиксировали его и уложили на асфальт.

Местное СМИ отмечает, что ГИБДД пока не дает комментариев по происшествию.

Стоит отметить, что противодействие стражам порядка – это одна из отягчающих статей, которая может превратить небольшое административное нарушение в довольно серьезную статью.

Александра Маслова

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