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Буйный дед напал на полицейских

пешеход, пенсионер, старик, дедушка

В Хабаровске полицейские избили буйного водителя-пенсионера, который оказал им нешуточное сопротивление при задержании, сообщает DEITA.RU.

Так, по сообщению местных СМИ, 67-летний житель краевого центра, ездящий по улицам без водительских прав, начал побег от инспекторов ГИБДД, когда те попытались его остановить.

Во время бегства мужчина врезался в иномарку и закрылся в машине. Полицейские разбили стекло и попытались вытащить пенсионера, но тот вылетел из машины и напал на инспекторов с отверткой. Обезвредил буйного мужчину один из полицейских, ударив ногой в грудь. Задержанный упал, из-за чего получил черепно-мозговую травму.

Комментаторы в социальных сетях поддержали полицейских.

«В США полиция бы сразу нашпиговала его свинцом, и уносили бы тело уже. А этого просто избили. Не очень красиво, но он первый напал, да еще с отверткой», - отмечают подписчики в городских пабликах.

 

Александра Маслова

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