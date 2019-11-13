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Буйство стихии спровоцировало смертельное ДТП
Сегодня днем произошло первое ДТП, закончившееся летальным исходом, сообщает DEITA.RU.
По информации ГИБДД, в районе 304 км трассы Владивосток-Хабаровск, водитель Волга Сайбер потерял управления из-за сложных погодных условий. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с Вольво, которая ехала в противоположном направлении.
«После удара Волга продолжала ехать, вылетела в кювет и опрокинулась на крышу. Водитель скончался до приезда медиков», - рассказали в ведомстве.
Напомним, что ГИБДД предупреждала о том, что не успевшие сменить резину, а так же «новенькие» водители сегодня должны воздержаться от того, чтобы садиться за руль. На дорогах возможна гололедица, сильные заносы, метель и плохая видимость. Отмечается, что к вечеру ситуация станет еще более критической, поэтому так же не рекомендуется выезжать за пределы населенных пунктов.
О сложных погодных условиях так же предупреждали краевые и федеральные синоптики, а так же профильные ведомства Приморья.
Александра Маслова