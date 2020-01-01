Новости
Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс
2 Январь 2020, 16:15
ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола
2 Январь 2020, 15:45
Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке
2 Январь 2020, 15:15
Рост детской заболеваемости зафиксировали в России
2 Январь 2020, 14:45
Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
2 Январь 2020, 14:15
Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком
2 Январь 2020, 13:45
Цены на автомобили резко «взлетели» в России
2 Январь 2020, 13:15
Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением
2 Январь 2020, 12:45
Буйство стихии: тысячи людей остались без света
Два населенных пункта на Сахалине остались полностью обесточены. Виноват в этом сильный циклон, сообщает DEITA.RU.
Так, согласно сообщению краевого МЧС, Москвальво и Некрасовка Охинского района полностью остались без электричества. Сейчас спасатели работают над тем, чтобы вернуть важную коммунальную услугу в дома сельчан.
Всего работают над устранением аварии семеро человек на двух единицах техники.
Напомним, что спасатели региона предупреждали о сильном циклоне, который обрушится на области в первый день Нового Года. По данным МЧС, Охинский район оказался самым уязвим из 11 – тех, на кого свалилось буйство стихии. Ветер в отдельных районах субъекта достигает 33 м/с.
Александра Маслова