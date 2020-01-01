Буйство стихии: тысячи людей остались без света

Два населенных пункта на Сахалине остались полностью обесточены. Виноват в этом сильный циклон, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно сообщению краевого МЧС, Москвальво и Некрасовка Охинского района полностью остались без электричества. Сейчас спасатели работают над тем, чтобы вернуть важную коммунальную услугу в дома сельчан.

Всего работают над устранением аварии семеро человек на двух единицах техники.

Напомним, что спасатели региона предупреждали о сильном циклоне, который обрушится на области в первый день Нового Года. По данным МЧС, Охинский район оказался самым уязвим из 11 – тех, на кого свалилось буйство стихии. Ветер в отдельных районах субъекта достигает 33 м/с.

Александра Маслова