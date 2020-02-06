Буксиры спасают от ледяного плена боевые корабли ТОФ

Тихоокеанский флот отправил свои вспомогательные суда в места базирования боевых кораблей и субмарин, сообщает ИА DEITA.RU.

Низкие температуры делают ледовую обстановку особенно сложной, что может негативно отразиться как на состоянии флота, так и на его боеготовности. Для решения проблемы в Приморье и на Камчатке работают более 10 буксиров – как морских, так и рейдовых .

«В бухтах Большой Камень и Крашенинникова толщина льда составляет от 50 до 60 сантиметров. Сегодня работы также ведутся в бухтах Абрек и Улисс, где сформировался ледовый покров толщиной до 40 сантиметров», – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа Минобороны РФ.

Заявлять о потребности в буксирах, способных расколоть лед полуметровой толщины, должны сами командиры корабельных соединений ТОФ. Ожидается, что всего до потепления буксирам нужно будет совершить более 200 таких рейдов.