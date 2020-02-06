telegr wh call

Новости

В Китае некому заниматься сборкой iPhone из-за коронавируса

6 Февраль 2020, 19:20

Приморье не вошло в топ пьющих регионов

6 Февраль 2020, 19:10

Больше полутора тысяч коррупционеров Приморья привлечены к ответственности

6 Февраль 2020, 19:00

Буксиры спасают от ледяного плена боевые корабли ТОФ

6 Февраль 2020, 18:55

Тысячи снарядов взорвутся в небе в День защитника Отечества

6 Февраль 2020, 18:50

Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику

6 Февраль 2020, 18:40

Женщина отдала «экстрасенсу» почти 2 миллиона за снятие порчи по телефону

6 Февраль 2020, 18:35

Ремонт коснется более 60 выбранных владивостокцами улиц

6 Февраль 2020, 18:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Буксиры спасают от ледяного плена боевые корабли ТОФ

лед - размер

Толщина морского льда может достигать 60 сантиметров

Тихоокеанский флот отправил свои вспомогательные суда в места базирования боевых кораблей и субмарин, сообщает ИА DEITA.RU.

Низкие температуры делают ледовую обстановку особенно сложной, что может негативно отразиться как на состоянии флота, так и на его боеготовности. Для решения проблемы в Приморье и на Камчатке работают более 10 буксиров – как морских, так и рейдовых .

«В бухтах Большой Камень и Крашенинникова толщина льда составляет от 50 до 60 сантиметров. Сегодня работы также ведутся в бухтах Абрек и Улисс, где сформировался ледовый покров толщиной до 40 сантиметров», – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа Минобороны РФ.

Заявлять о потребности в буксирах, способных расколоть лед полуметровой толщины, должны сами командиры корабельных соединений ТОФ. Ожидается, что всего до потепления буксирам нужно будет совершить более 200 таких рейдов.

Читайте также:

"Коротко о зимней рыбалке": очередное авто провалилось под лед в Приморье

Шойгу поделился секретами выживания

«Повторяется каждый год» - МЧС предупредило об опасности

Елена Кот

Популярное

Приморская бухта покрылась толстым слоем чёрной пыли

Россиянам готовят новый крупный штраф

Полицейского задержали по подозрению в убийстве атамана: СМИ

В Приморье закрыли 14 школ и 11 детсадов из-за эпидемии
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...