Выдача медицинских справок онлайн грозит бумом подделок, сообщает DEITA.RU.

В первую очередь, это касается информации о состоянии здоровья водителей. Автомобилистам будет гораздо проще слукавить.

Так, при оформлении справки онлайн потребуется заключение больницы о том, что человек может управлять транспортным средством. Но, поскольку рынок фальшивых отзывов велик, сделать это становится еще проще.

Абсолютно любое медицинское учреждение может подтвердить - «гражданин здоров». При этом, у гражданина в больнице может работать друг или родственник, или справка может быть попросту куплена.

Не надо будет возиться с бумажками - просто отсканировать печать и подпись - и медицинский допуск готов.

Поскольку не все государственные организации безболезненно перешли на работу с документацией онлайн, возможностей внести недостоверные данные более чем достаточно.

Для прохождения медкомиссии не нужны никакие документы, которые могут подтвердить благонадежность потенциального автомобилиста. Только паспорт, а в редких случаях - военный билет.

В новый закон могут внести поправки, по которым справку может выдать только то медицинское учреждение, где человек наблюдается долгие годы. Никаких частных клиник или частных докторов.

Этот сервис станет доступен на портале Госуслуг уже в 2020 году. Помимо оформления справок, автолюбитель сможет проверить историю машины, записаться на профильный техосмотр, и даже оформить онлайн полис ОСАГО. Но у этого нововведения есть и обратная сторона.

В обмен на удобства недобросовестные автовладельцы раскрывают карты. Через регистрацию на портале ГИБДД сможет отследить, у кого из них нет ОСАГО, и привлечь к ответственности.

Василий Кучин