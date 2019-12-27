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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Бумажник защитил полицейского от смерти

деньги, кошелек

Бумажник спас жизнь полицейского из Индии, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает издательство Newsflare, в одном из индийских городов началась перестрелка. Отмечается, что конфликт произошел на почве протестов против нового закона о гражданстве.

Один из протестующих расстрелял молодого сотрудника полиции – пуля попала в грудь через бронежилет и застряла в бумажнике, который сотрудник ведомства хранил в нагрудном кармане. Только это спасло от гибели полицейского.

Отметим, что протест возник после того, как местные власти разрешили немусульманам становится индийскими гражданами. Протестующие против нового закона говорят о том, что он нарушает права религиозной общины и выражают опасения в том, что он повлечет целый поток иммигрантов.

Александра Маслова

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