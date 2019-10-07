«Бунт нарастает и кипит» — предложение о пенсиях вывело россиян из себя

Россияне продолжают негодовать по поводу предложения известной телеведущей, врача Елены Малышевой, сообщает DEITA.RU.

В конце минувшей недели прошла информация о том, что Малышева заявила об увеличении продолжительности жизни на целых 30 или даже 40 лет. В связи с чем она высказала мнение, что необходимо срочно повысить пенсионный возраст до 67 лет.

Последние дни первой недели октября все социальные сети ломились от негодующих комментариев простых смертных россиян. Российские СМИ и эксперты обрушились с резкой критикой, в связи с чем Малышевой было принято решение объясниться, но это не помогло. Россияне продолжают негодовать.

DEITA.RU подготовило обзор, что же пишут граждане России по поводу идеи поднять пенсионный возраст до 65 лет. Стоит отметить, что значительная часть ответов лишена какой-либо конкретики. Она наполнена нецензурной бранью, злостью, обидой на власть и полнейшим негодованием.

Россияне разделились на несколько лагерей. Так, первый из них предлагает Елене Малышевой самой потрудиться руками до 70 лет. «Дайте ей ведро, лопату и пусть до 65 собирает картошку на полях или дергает коров за сиськи», «Это враг народа. Пускай она постоит у мартеновской печи. Там посмотрим на ее реакцию», «Да ее бы заставить на полях работать до 67, а не по телевизору говорить», «В столице может и можно жить до 67 и чувствовать себя великолепно, но отработав на ФАПе 20 лет и заработать кучу хронических болезней… Дети растут, как бы по себе. Это уже перегиб, положена была пенсия нормальная, отдайте и не балуйте, бунт нарастает и кипит», «На завод её, пусть там проработает и до пенсии и после, если доживёт с зарплатой в 20 тысяч», — пишут комментаторы.

Приверженцы второго лагеря заявили, что до 67 лет в России не каждый доживает. «Некоторые люди не доживаю то пенсии», «Если по ее советам жить, до и 55 не доживешь», «Смертность в нашем крае говорит о другом», — безапелляционно заявляют они.

Кроме того, пользователи Instagram давали советы, как дожить, а главное — прожить на пенсии. «Расходимся, ничего интересного, кладем деньги в банк под процент и ждем старости», — пишут люди, а также призывают власти, все делать, как в цивилизованных странах: «А так же, как и в цивилизованных странах мира пенсии, пособия по безработице, пособия по уходу за детьми и всё остальное?! Давайте тогда уже всё делать, как в цивилизованных странах».

Екатерина Брязгунова