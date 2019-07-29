Бойцы морской пехоты Украины отказались выполнять любые приказы до тех пор, пока руководство не улучшит материальное положение, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал замначальника управления милиции Донецкой республики Эдуард Басурин.

По имеющейся информации, более 15 бойцов 36-й бригады морской пехоты отказались выполнять любые приказы. Главное требование — улучшить вещевое и продовольственное снабжение.

На данный момент на месте работают сотрудники военной прокуратуры и СБУ.

Напомним, 21 июля было объявлено перемирие между Украиной и самопровозглашенными народными республиками. Однако спустя примерно 12 часов украинские военные получили приказ обстрелять небольшое село южнее Донецка.

Екатерина Брязгунова