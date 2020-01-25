telegr wh call

Новости

Компьютерный мастер, с которым нужно быть бдительным, работает во Владивостоке

25 Январь 2020, 08:45

Полиция может разлучить семью «Маугли» из Забайкалья

25 Январь 2020, 08:30

Дату резкого потепления во Владивостоке назвали синоптики

25 Январь 2020, 08:15

Бурятский ученый рассказал Путину, где лежит не доехавшее до Владивостока золото Колчака

25 Январь 2020, 07:45

Нагнетаемая паника из-за коронавируса довела россиян до мыслей о ядерных ударах

25 Январь 2020, 07:15

Синоптики сказали, чего ждать от погоды на выходных приморцам

25 Январь 2020, 06:30

Онколог сказал, вызывает ли ЭКО рак

25 Январь 2020, 05:45

«Рожающее быдло» пожаловалось на Водонаеву в Генпрокуратуру

25 Январь 2020, 05:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Бурятский ученый рассказал Путину, где лежит не доехавшее до Владивостока золото Колчака

Путин

Археолог предполагает, что знает местоположение до 11 вагонов с золотом, сообщает DEITA.RU.

Дорогостоящей информацией поделился с изданием «Реалии Сибири» бурятский краевед и археолог Алексей Тиваненко. По словам автора книги «Золотой клад адмирала», во время подготовки материалов для своего труда он тщательно изучил пути эшелонов Колчака, везших золото, и провел множество опросов на местности. А затем и своими глазами видел те самые слитки, но в руках так и не подержал.

Итоги исследований однозначно говорили, что драгоценный металл должен найтись на дне Байкала – туда рухнуло несколько вагонов, сошедших с рельс после обвала. В 2009 году погружение глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2, по словам историка, подтвердило его выводы.

«Я своими глазами увидел царское золото! В одном месте, под камнем, лежит аккуратный слиток. Видно, что золото. Слитки, однако, оказались под камнями, а манипуляторы у аппарата всего полтора метра длиной. Вокруг железные фермы вагонов, пролезть не можем», – поделился Тиваненко.

Через два года, утверждает ученый, посмотреть на лежащее на дне золото приезжали председатель Совета Федерации, глава Минфина и даже Владимир Путин. Тем не менее, технические аспекты и вопросы финансирования не позволили достать ценную находку. По предположениям Тиваненко, на дне Байкала может лежать до 11 вагонов, перевозивших легендарное золото.

Елена Кот

Читайте также:

Путин отправил «Силу Сибири» в Китай

Путин позвал приезжать во Владивосток

Все выше и выше: Владивосток душат ценами на топливо

Популярное

Роспотребнадзор сообщил, что делать, чтобы не заразиться вирусом из Китая

ГИБДД озвучила список всех фоторадаров в Приморье

Минвостокразвития рапортует: Дальний Восток ждет прекрасное будущее

Признаки вируса из Китая нашли у четверых приморцев
Loading...
Загрузка...
Загрузка...