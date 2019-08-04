С 20 августа в аэропорту Сан-Франциско запретят продавать бутилированную воду. Речь идет только о пластиковых бутылках и стаканах, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом передает Fox News.

Некоторое время назад в воздушная гавань уже отказалась от пластиковых трубочек для напитков и контейнеров из пластика, в которых ранее предлагалась еда для пассажиров.

Отмечается, что бутилированную воду невозможно будет купить не только в магазинах, но и в автоматах и даже в кафе и столовых, расположенных в здании аэровокзала.

Напомним, сегодня по всему миру ведется борьба с пластиком. Повсеместно происходит отказ от пластиковой посуды, соломинок и пакетов.

Екатерина Брязгунова