Мужчина написал об этом в Сети, сообщает DEITA.RU.



В интернете часто появляются советы, которые помогут не попасть на штрафы или отвечать инспектору ГИБДД корректно. Однако никто не предупреждал, насколько опасно оставлять в салоне авто обычную бутылку с питьевой водой.

О своей печальной истории поведал автор одного из каналов на Яндекс.Дзене. Мужчина рассказал, что оставил в машине бутылку, а сам ушел по делам. Автомобиль был припаркован на стоянке, а день был солнечным.

Придя к машине, мужчина увидел, что приборная панель расплавилась и готова загореться. Оказалось, что лучи солнца, преломленные через бутылку с водой, буквально поджигали поверхность «торпеды».

Елена Миронова