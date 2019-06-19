Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявили о том, что стала круче российского президента Владимира Путина, сообщает DEITA.RU. Такое заявление поп-дива сделала на своей странице в Instagram.

По ее словам, телеведущая стала обгонять российского лидера по количеству запросов в Google. «Проценты в сравнении это доказывают: Ольга Бузова — 58 процентов, а Владимир Путин — 42 процента», — пишет телеведущая.

Также она указала, что является единственным отечественным артистом, который попал в тренды Google «сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России».

Отмечается, что такой популярности певице удалось добиться благодаря новому клипу на песню «Водица». С 4 июня запрос на данную композицию стал не просто популярным, а сверхпопулярным в поисковой системе Google. При этом чаще всего в поисковике клип ищут граждане Алтайского края, Самарской и Челябинской областей.

Ранее прошла информация о том, что Ольга Бузова предложила своим поклонникам голосовать за дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети». Это произошло незадолго до финала, который разгорелся в большой скандал после того, как телезрители заявили, что «победа Микеллы» куплена.

Напомним, после разбирательства, которое провели иностранные специалисты на «Первом канале» была выявлена накрутка голосов в пользу Абрамовой. Отмечалось, что предварительная стоимость махинации составляет примерно 3 миллиона рублей. Позднее было принято решение повторить финал, в котором победителями стали все участники.

Екатерина Брязгунова