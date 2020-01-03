«Быдло-пати»: бездетные приморцы возмущены поведением семей

Украшенную центральную площадь громят родители с детьми, сообщает DEITA.RU.



Житель Владивостока в шоке от поведения горожан и гостей города: украшения на центральной площади вот-вот уничтожат. Крик души жителя Владивостока опубликовали в паблике Инстаграм revizor_vdk.

Как рассказал автор поста, который пожелал остаться анонимным, 1 января он стал свидетелем поведения семей с детьми, которое назвал «за гранью». Дело в том, что огромное количество родителей посчитали необходимым сделать фотографии своих детей с новогодними украшениями: лошадью и мышью на сыре. Автора поста возмутило то, что родители сажали своих детей, даже 8-леток, на конструкции, которые для этого не предназначены.

«Яжеродители без стеснений закидывают своих яжедетей везде, куда можно, а куда нельзя - тем более. Мышь с сыром, которая и так уже в своей жизни натерпелась, решили, видимо, доломать. Не ну а чо, на наши налоги же купили!», - возмутился автор.

Пост собрал почти 700 комментариев. Люди поделились на 2 лагеря: родители детей, которые возмущены таким отзывом на их поведение, и бездетные горожане, которые согласны с автором поста.

«Поэтому я не посещаю массовые мероприятия и места. Смотреть это быдло пати, только настроение портить»

«Поддерживаю. Очень жаль, что наши граждане не ценят, что для ни них делают, все надо сломать, сжечь, разрисовать! Дети-отражение родителей, чаще всего это отражение печальное.... Воспитывайте своих детей и себя в том числе!!!»

«После того, как я увидела, как жопоголовые родители бросают 9 мая в вечный огонь монетки «на счастье» и предлагают сделать то же самое своим детям, уже ничему не удивлюсь. Такое ощущение, что люди не в себе»

«Кто этот пост написал ? Ты вообще с головой ?? Да что будет с этой фигней сияющей ,если на ней посидят детки ? Уже не знаете как докопаться до людей ? Злые ,бездетные кляузники».

Елена Миронова