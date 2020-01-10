telegr wh call

Новости

Нацпроект по деньгам проиграл благоустройству Москвы

10 Январь 2020, 13:45

Группа избивавших девушек сутенеров отправится в суд

10 Январь 2020, 13:30

Московские трамваи прибыли во Владивосток

10 Январь 2020, 13:15

Дорогу женщинам: Минтруд утвердил рекомендации регионам

10 Январь 2020, 13:00

Банки взвалили платежи на плечи клиентов

10 Январь 2020, 12:45

Уменьшить пенсию в 2020 году могут за переезд в другой регион

10 Январь 2020, 12:30

Владельцам электрокаров хотят дать льготы

10 Январь 2020, 12:15

Бывший ресторатор из Казани займется культурой Владивостока

10 Январь 2020, 12:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Быдлом» назвала россиян известная актриса сериала "Универ"

пляж

Пользователи соцсетей ответили на хамство звезды «Универа», сообщает DEITA.RU.

Известная своими хамскими заявлениями звезда театра и кино Анастасия Самбурская (играла в сериале «Универ») вновь высказалась в соцсетях. Девушка назвала россиян «быдлом».

По словам артистки, соотечественники испортили ей отдых за миллионы рублей. Как пишет РИА «ФАН», Самбурская возмутилась тем, что на территории отеля, где она отдыхала, гости из России включили «русскую рэпчину» на весь пляж.

Комментаторы возмутились словами звезды:

«Пусть люди отдыхают, как хотят — они за это заплатили, а ты зажралась»

«Да хоть два миллиона, надень беруши и сопи в две дырки со своими миллионами. Кому интересно твое старушечье кваканье?».

Елена Миронова

Читайте также:

«Быдло-пати»: бездетные приморцы возмущены поведением семей

Чиновница, назвавшая жертв потопа быдлом, зарабатывает как губернатор

Экс-жена депутата попросила не пускать в рестораны "быдло"

Популярное

Пенсии на карты "Мир" и контроль интернет-переводов - какие изменения ждут россиян

«Бабушка плачет от обиды»: надбавку в 1 рубль объяснили в ПФР

Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео

Экономика лавочников: Дальний Восток застраивают торговыми центрами
Загрузка...
Загрузка...