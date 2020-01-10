«Быдлом» назвала россиян известная актриса сериала "Универ"

Пользователи соцсетей ответили на хамство звезды «Универа», сообщает DEITA.RU.



Известная своими хамскими заявлениями звезда театра и кино Анастасия Самбурская (играла в сериале «Универ») вновь высказалась в соцсетях. Девушка назвала россиян «быдлом».

По словам артистки, соотечественники испортили ей отдых за миллионы рублей. Как пишет РИА «ФАН», Самбурская возмутилась тем, что на территории отеля, где она отдыхала, гости из России включили «русскую рэпчину» на весь пляж.

Комментаторы возмутились словами звезды:

«Пусть люди отдыхают, как хотят — они за это заплатили, а ты зажралась»

«Да хоть два миллиона, надень беруши и сопи в две дырки со своими миллионами. Кому интересно твое старушечье кваканье?».

Елена Миронова