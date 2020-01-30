«Был богатым»: известны подробности убийства ростовского депутата

Пока правоохранители рассматривают одну версию произошедшего, сообщает DEITA.RU.



Первые подробности жестокого убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева появились в Сети. Как пишет РИА «ФАН» со ссылкой на свои источники, семья депутата сама открыла дверь преступникам.

Источник также отметил, что первой жертвой стала супруга депутата. Только потом убили и его. Так как Алабушев был очень богатым человеком по меркам Ростова, то первой стали отрабатывать версию убийства ради похищения имущества. Сейчас полиция ищет, что могло пропасть. Однако отрабатывать будут и другие версии.

Отмечается, что семью депутата убили во вторник, 29 января. Мужа и жену нашли с травами черепа.

Елена Миронова