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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Был богатым»: известны подробности убийства ростовского депутата

полиция

Пока правоохранители рассматривают одну версию произошедшего, сообщает DEITA.RU.

Первые подробности жестокого убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева появились в Сети. Как пишет РИА «ФАН» со ссылкой на свои источники, семья депутата сама открыла дверь преступникам.

Источник также отметил, что первой жертвой стала супруга депутата. Только потом убили и его. Так как Алабушев был очень богатым человеком по меркам Ростова, то первой стали отрабатывать версию убийства ради похищения имущества. Сейчас полиция ищет, что могло пропасть. Однако отрабатывать будут и другие версии.

Отмечается, что семью депутата убили во вторник, 29 января. Мужа и жену нашли с травами черепа.

Елена Миронова

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