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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Был пьяный»: очевидцы рассказали подробности лобового ДТП

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

В Сети появились фотографии серьезной аварии, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 9 января, в городе Артем в Приморском крае произошло серьезное ДТП. Об этом ИА DEITA.RU сообщили очевидцы.

По словам людей, которые проезжали сегодня по участку дороги в районе Артем ГРЭС, на котором все произошло, столкновение было в районе 16.00. Предположительно произошло лобовое столкновение между легковушкой и грузовиком.

По предварительным данным, виновник аварии – водитель красной иномарки. Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречку. Там он столкулся с грузовиком. Обе машины улетели в кювет. Малолитражка получила сильные повреждения. Очевидцы утверждают, что ее водитель выжил, но получил серьезные травмы.

 Елена Миронова

дтп грэс
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