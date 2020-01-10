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«Был пьяный»: очевидцы рассказали подробности лобового ДТП
В Сети появились фотографии серьезной аварии, сообщает
DEITA.RU.
В четверг, 9 января, в городе Артем в Приморском крае произошло серьезное ДТП. Об этом ИА DEITA.RU сообщили очевидцы.
По словам людей, которые проезжали сегодня по участку дороги в районе Артем ГРЭС, на котором все произошло, столкновение было в районе 16.00. Предположительно произошло лобовое столкновение между легковушкой и грузовиком.
По предварительным данным, виновник аварии – водитель красной иномарки. Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречку. Там он столкулся с грузовиком. Обе машины улетели в кювет. Малолитражка получила сильные повреждения. Очевидцы утверждают, что ее водитель выжил, но получил серьезные травмы.
Елена Миронова