Центральный банк России значительно снизил тарифы за быстрые переводы незначительных денежных сумм, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Центробанке.

Так, Система быстрых платежей будет взимать комиссию за перевод до 125 рублей всего лишь пять копеек, за то, чтобы перевести 250 рублей, придется заплатить немного больше — двенадцать копеек. Суммы до тысячи рублей обойдутся желающим перевести средства в тридцать копеек.

За один рубль и восемьдесят копеек можно будет перевести от одной до трех тысяч рублей.

Отмечается, что данные тарифу вступят в силу с 1 января предстоящего, 2020-го, года. Решение о снижении платежей было принято из-за того, что услуга быстрых переводов незначительных сумм очень востребована у россиян.

Екатерина Брязгунова