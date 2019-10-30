Быстро сделают крупные выплаты по ОСАГО в таком случае

Ущерб по ОСАГО страховщики возмещают очень быстро, в полном объеме и без суда, если обратиться к финомбудсмену, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на то, что с 1 июля текущего года у российских автомобилистов появилась реальная возможность получить выплаты по ОСАГО быстро, а главное — без лишней волокиты, пострадавшие в ДТП водители продолжают обращаться в суды с требованием, чтобы страховые выплаты по ОСАГО были значительно выше, чем предлагают страховщики.

В связи с этим DEITA.RU напоминает, что институт финансового уполномоченного был создан специально, чтобы быстро урегулировать все споры по ОСАГО и КАСКО. Если водителю кажется, что страховая компания значительно занижает выплаты — в первую очередь нужно обращаться к финомбудсмену. И только если он не сможет помочь, нужно идти в суд.

По данным автомобильного портала «Автовзгляд», были уже подведены первые итоги работы данного института. Удалось выяснить, что с одной стороны омбудсмены добивались более крупных выплат, а с другой — вставали на сторону страховых компаний. При этом если сравнивать по количеству, то, конечно, автовладельцев, получивших выплаты значительно крупнее обещанных, все-таки больше.

Ранее прошла информация о том, что во вторник, 29 октября, в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО.

Екатерина Брязгунова