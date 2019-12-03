Быть здоровыми учат пенсионеров в Приморье

Во Владивостоке в рамках образовательного проекта депутата Законодательного Собрания края Юлии Толмачевой прошел очередной семинар для представителей старшего поколения, сообщает DEITA.RU по материалам ЗС ПК.

Образовательный проект для пенсионеров действует в Приморье с 2018 года. За прошедшее время представители старшего поколения смогли повысить финансовую грамотность, узнать, как защитить себя от мошенников, как отстаивать свои права в сфере ЖКХ, прослушали цикл лекций по вопросам сохранения здоровья. Новая встреча была посвящена теме "Суставный синдром: как жить без боли".

О том, как жить без суставного синдрома пенсионерам столицы Приморья рассказала заведующая отделением клинической фармакологии Владивостокской клинической больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической фармакологии ТГМУ Ирина Шмыкова.

Как отметила депутат Законодательного собрания Юлия Толмачева, такие семинары - это посильный вклад Партии пенсионеров в реализацию федеральной программы "Старшее поколение" в Приморье.

"Эти вопросы крайне актуальны и востребованы людьми старшего поколения. Здесь очень важна профилактика, которая поможет снизить регулярность обострения заболеваний. Как известно, хорошее самочувствие - очень важный показатель качества жизни. Кроме того, после лекции мы всегда даем возможность людям пообщаться друг с другом за чашкой чая, а это тоже важная составляющая социализации наших пенсионеров", - отметила Юлия Толмачева.

На семинаре заведующая отделением клинической фармакологии Владивостокской клинической больница, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической фармакологии ТГМУ Ирина Шмыкова затронула и такую тему, как профилактика онкозоболеваний. Президент страны в 2018 году поставил задачу разработать программу по борьбе с раком.

"К сожалению, до сих пор в обществе есть страх перед врачами. Однако, как известно, чем раньше удастся выявить заболевание, тем проще его будет вылечить. Сегодня очень важно давать правильную информацию, рассказывать о мерах профилактики заболеваний. Именно поэтому я поддерживаю этот образовательный проект и уже не в первый раз читаю лекции по приглашению Юлии Валерьевны Толмачевой", - отметила Ирина Шмыкова.

Участие в мероприятии приняли 50 пенсионеров Владивостока. Аналогичные лекции на медицинскую тематику в рамках образовательного проекта депутата Толмачевой прошли в Уссурийске и запланированы в Находке и Лесозаводске.