Бытовые расходы россиян заметно выросли

Граждане стали тратить больше денег на свои ежемесячные нужды, сообщает DEITA.RU.

Компания "Яндекс" изучила данные о тратах россиян на такие бытовые вещи, как ТВ, стационарный интернет, а также мобильную связь и ЖКХ. Согласно полученной информации можно сделать вывод, что в зависимости от того, как сильно меняются бытовые предпочтения россиян зависит и величина их расходов.

Однако исследователям всё-таки удалось вывести некоторые средние показатели. Так, например, в категории расходов на сотовую связь плата россиян выросла всего за один год на 11%.

Повышение платы за домашний интернет составило 9% в течение года. А вот ТВ, наоборот, стало доступнее на целых 13%. Вероятно, это связно с падением спроса на эту услугу. Также эксперты заметили повышение среднего чека за ЖКУ. Больше всего на себе это ощутили, по данным "Яндекса", жители города Самара. Там платежи за коммуналку выросли в среднем на 15%. Теперь среднестатистический житель города платит в месяц примерно 2718 рублей.

А вот Новосибирск, супротив, показала самые внушительные показатели падения стоимости услуг ЖКХ с начала текущего года. Там стало на 22% выгоднее пользоваться коммунальными благами, чем это было ещё год назад.

Посчитаны средние траты россиян и на сотовую связь. В целом по стране она забирает у каждого россиянина 344 рубля.

Дмитрий Шевченко