Источник изображения: DEITA.RU
Отключения настигнут граждан и пятнадцатого августа, сообщает DEITA.RU. Примводоканал проводить работы не будет, но ремонт определенных участков есть в планах у МУПВ «ВПЭС».
В девять утра будут отключены от электроснабжения некоторые дома, и ремонтные работы будут продолжаться на разных участках по-разному: от двух до восьми часов.
Вернуть электричество жильцам обещают к пяти часам вечера.
Узнайте, коснутся ли вас отключения: список адресов представлен ниже, в таблице.
Анастасия Туркова
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