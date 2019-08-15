Отключения настигнут граждан и пятнадцатого августа, сообщает DEITA.RU. Примводоканал проводить работы не будет, но ремонт определенных участков есть в планах у МУПВ «ВПЭС».

В девять утра будут отключены от электроснабжения некоторые дома, и ремонтные работы будут продолжаться на разных участках по-разному: от двух до восьми часов.

Вернуть электричество жильцам обещают к пяти часам вечера.

Узнайте, коснутся ли вас отключения: список адресов представлен ниже, в таблице.

Анастасия Туркова



