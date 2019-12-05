Бюджет на будущий год официально приняли во Владивостоке

Дума Владивостока окончательно приняла главный финансовый документ дальневосточной столицы на 2020 год, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в городском представительском органе, бюджет Владивостока на будущий год был принят большинством голосов депутатов сразу во втором и третьем чтении. Окончательное принятие документ состоялось на минувшем заседании гордумы пятого декабря.

Автор проекта бюджета депутат Владимир Исаков заметил, что принятый бюджет города имеет профицитную и социальную направленность – более шестидесяти одного процента из запланированных более шестнадцати миллиардов рублей направят на социально-культурную сферу. В том числе – на повышение заработных плат бюджетников Владивостока, трудящихся учреждениях культуры и образования.

Двадцать три оставшихся процентов пойдут на реализацию программ по развитию национальный экономики и модернизацию сферы ЖКХ. Индексация тарифов на коммунальные платежи тоже входит в проект бюджета.

Отмечается, что большая часть указанных выше направлений бюджета входят в двадцать одну муниципальную программу, реализация которых призвана повысить результативность решения острых социальных вопросов и развития важнейших направлений во Владивостоке. На эти цели направят более девяносто процентов городского бюджета – почти пятнадцать миллиардов рублей.

На дорожные мероприятия и программы по благоустройству города – ремонт и строительство дорог, мостов, пешеходных зон; очистка ливневой канализации; благоустройство дорожного хозяйства и городских улиц; содержание деревьев и кустарников; ремонт и поддержание в рабочем состоянии системы освещения и т.д. – мэрия столицы планирует потратить чуть менее трех миллиардов рублей.

Еще одна статья расходов – погашение долга муниципалитета. В период с 2020 по 2022 годы из городской казны каждый год будут выделяться по двести миллионов рублей в счет погашения задолженности.

Кстати, одновременно с этим народные избранники приняли план бюджета на два года вперед – плановый период 2021-2022 годов.

Екатерина Цой