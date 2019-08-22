Эксперты рассказали, что будет с российским бюджетом на 2019 год, составители которого рассчитывали на более высокие цены на нефть, сообщает DEITA.RU.



Мировой сорт нефти Brent уже месяц продолжает падать в цене. 20 августа баррель стоил 60 долларов. При этом падает и российский рубль: сейчас за доллар дают 66,5 рублей. Падение российской валюты составило 5,2%.

Эксперты объясняют: падение цен на топливо может негативно сказаться на российском бюджете. Ведь его верстали с расчетом на то, что баррель российской нефти будет стоить 4 127 рублей за баррель. Сейчас же российская нефть Urals стоит порядка 3 900 рублей. Котировки Urals и Brent в этом месяце практически идентичны.

Если цена за баррель не вернется к той, на которую рассчитывает Минфин, то казна не получит сверхдоходов. Но и катастрофы не произойдет. Как пишет РБК, предельная цена за баррель, на которую рассчитывает Минфин – 41,6 доллара. Вся разница в большую сторону идет на пополнение резервных фондов и покупку валюты.

Елена Миронова