"Бюджет позволяет": крупный федеральный игрок может заняться переселением на Сахалине

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал о планах по сотрудничеству с крупными федеральными игроками на рынке недвижимости в регионе, сообщает DEITA.RU. Уже несколько регионов планируют начать сотрудничество.



По словам Александра Козлова, в ходе последнего Восточного экономического форума Министерству удалось договориться с главой группы компаний «ПИК» Сергеем Гордеевым о заходе компании на Дальний Восток. В частности, речь шла об участии «ПИК» в масштабных стройках в ДФО и создании завода по строительству комплектов, из которых собираются дома.

Козлов перечислил «Известиям» регионы и объекты, в которых федеральная компания будет занята: Амурская область – город Циолковский (строительство с нуля), Сахалинская область – масштабная программа по переселению из ветхого жилья – там и бюджет позволяет. Наконец, третий известный объект – город Большой Камень в Приморье, где необходимо вводить много жилья для работников ССК «Звезда».

Еще одно изменение – поручение Трутнева дать губернаторам возможность самим выбирать подрядчиков и администрировать стройку на местах с уже подготовленной инфраструктурой. Результаты этого предложения, считает Козлов, будут видны позже.

Что касается планов региональных властей, то они не наполеоновские. Так, в 2019 году на территории всего Дальнего Востока построили 334 многоквартирных дома – 21 541 квартира. А с 2020 по 2025 годы количество построенных домов планируют увеличить примерно вдвое – до 654 домов.