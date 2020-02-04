Новости
Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье
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Козлов: «Оценивать эффективность ТОР еще рано»
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4 Февраль 2020, 08:45
Что будет с погодой на неделе, сказали приморские синоптики
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Министр ответил про объединение регионов на Дальнем Востоке
4 Февраль 2020, 07:45
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4 Февраль 2020, 05:45
"Бюджет позволяет": крупный федеральный игрок может заняться переселением на Сахалине
Министр Козлов раскрыл планы по увеличению темпов строительства жилья на Дальнем Востоке
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр
Козлов рассказал о планах по сотрудничеству с крупными федеральными игроками на
рынке недвижимости в регионе, сообщает DEITA.RU. Уже несколько регионов
планируют начать сотрудничество.
По словам Александра Козлова, в ходе последнего Восточного экономического форума Министерству удалось договориться с главой группы компаний «ПИК» Сергеем Гордеевым о заходе компании на Дальний Восток. В частности, речь шла об участии «ПИК» в масштабных стройках в ДФО и создании завода по строительству комплектов, из которых собираются дома.
Козлов перечислил «Известиям» регионы и объекты, в которых федеральная компания будет занята: Амурская область – город Циолковский (строительство с нуля), Сахалинская область – масштабная программа по переселению из ветхого жилья – там и бюджет позволяет. Наконец, третий известный объект – город Большой Камень в Приморье, где необходимо вводить много жилья для работников ССК «Звезда».
Еще одно изменение – поручение Трутнева дать губернаторам возможность самим выбирать подрядчиков и администрировать стройку на местах с уже подготовленной инфраструктурой. Результаты этого предложения, считает Козлов, будут видны позже.
Что касается планов региональных властей, то они не наполеоновские. Так, в 2019 году на территории всего Дальнего Востока построили 334 многоквартирных дома – 21 541 квартира. А с 2020 по 2025 годы количество построенных домов планируют увеличить примерно вдвое – до 654 домов.