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Бюджет Приморья увеличили почти на 12 млрд рублей
Главный финансовый документ Приморья увеличился на 11,9 млрд рублей за счет федеральных средств, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания во вторник, 3 декабря.
Как отметил председатель комитета Галуст Ахоян, рассмотрение вопроса возвращает депутатов к первому чтению, в связи с поправками которые поступили от губернатора Приморья.
«Поправки меняют основные характеристики бюджета Приморского края, который был принят 13 ноября. В связи с этим губернатор Приморья предоставил обоснование к возвращению процедуре первого чтения», - сказал председатель комитета.
Об основных изменяющихся характеристиках бюджета рассказала директор департамента финансов Приморья Наталья Снитко. По ее словам, бюджет на следующий год увеличили на 11,9 млрд рублей в связи с поступлениями из федерального бюджета. На эту сумму равнозначно увеличатся как доходы, так и расходы бюджета. Дефицит останется на прежнем уровне – 4,8 млрд рублей.
«На 2020 год из средств федерального бюджета в региональный бюджет будут распределены 11,936 млрд рублей. Соответственно на эту сумму увеличены доходы краевого бюджета, добавлю, что с внесенными изменениями не налоговые поступления в краевой бюджет увеличились на 14 млн рублей в следующем году», - отметила Наталья Снитко.
Она добавила, что выделяемые средства будут распределены следующим образом. Пять миллиардов рублей – это целевые средства, которые пойдут на социальные выплаты и реализацию национальных проектов. Остальные 6,855 млрд рублей будут направлены на расходы по полномочиям краевой администрации.
Документ поддержали большинство депутатов и рекомендовали его принять на заседании Законодательного Собрания.
Иван Крышан