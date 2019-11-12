Бюджет региона готов к первому чтению

Депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрели проект закона Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

В соответствии с Законом о бюджетном устройстве при рассмотрении краевого бюджета в первом чтении обсуждается его концепция, прогноз социально-экономического развития Приморского края и основные направления бюджетной и налоговой политики. Предметом рассмотрения проекта закона в первом чтении также являются основные характеристики краевого бюджета: общий объем доходов, расходов и размер дефицита.



Депутатам комитета законопроект представила директор департамента финансов Приморского края Наталья Снитко. Она отметила, что основные характеристики краевого бюджета на 2020 год в первом чтении составят:



- по доходам: 124,8 млрд руб.;



- по расходам: 129, 6 млрд руб.;



- дефицит бюджета: 4,8 млрд руб.



Наталья Снитко отметила, что собственные налоговые и неналоговые доходы края выросли на 7,7% . В абсолютном значении – это 7 млрд рублей, к доходам 2019 года, откорректированным в соответствии с последними изменениями, внесенными в закон «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Снижение в первом чтении расходной и доходной частей бюджета по сравнению с 2019 годом объясняется отсутствием на период первого чтения данных о размерах поступления средств из федерального бюджета.



Предварительно проект закона о краевом бюджете прошел обсуждение и в других комитетах ЗакСобрания, а также на совместном совещании депутатов и представителей администрации Приморского края с участием первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербины в формате так называемых "нулевых" чтений, где депутатам были предоставлены развернутые ответы на все заданные вопросы.



"Должен отметить самое основное, краевой бюджет на 2020 год сохраняет все социальные обязательства, взятые администрацией края в 2019 году," – подчеркнул председатель комитета ЗакСобрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.



"Для нас важно, что в числе статей расходов, которые защищены в первую очередь, реализация региональных проектов в рамках нацпроектов, утвержденных указом Президента РФ № 204 (на эти цели будет направлено более 12,7 млрд рублей) и меры соцподдрежки, принятые по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко", - также отметил, выступая на заседании профильного комитета председатель Законодательного собрания Александр Ролик. Спикер ЗакСобрания подчеркнул, что бюджет сохраняет свою социальную направленность: доля расходов на социально-культурную сферу в представленном проекте бюджета будущего года составит 61,2 % от общей суммы расходов.

О том, что в представленном проекте бюджета сохраняется защищенность расходов на социальную сферу, говорила также председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко. Она отметила, что введенные по инициативе губернатора Приморского края социальные льготы показали свою востребованность. Проект бюджета был рассмотрен на заседании комитета 6 ноября и все предложения, поступившие от депутатов и касающиеся социальной сферы, оформлены решением и направлены в профильный комитет. Председатель социального комитета также подчеркнула – что касается программ развития здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта важно предусмотреть в проекте бюджета-2020 продолжение работ по всем не законченным в 2019 году проектам.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян также отметил, что к проекту закона представлены заключения правового управления Законодательного Собрания и Контрольно-счетной палаты Приморского края, в которых отражены замечания и предложения.



Комитет подержал законопроект. 13 ноября он будет рассмотрен в первом чтении на заседании Законодательного Собрания Приморского края.



