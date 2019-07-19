В четверг, 18 июля, депутаты Законодательного Собрания Приморья и представители администрации Приморья корректировали доходную и расходную часть краевого бюджета, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Новый законопроект был рассмотрен комитетом по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания. Депутаты рассмотрели проект корректировки бюджета на 2,7 миллиардов рублей, которые поступили в виде налоговых отчислений, также изменения вносятся в связи с увеличением бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 2,681 млрд рублей.

Так, федеральные средства планируется потратить на госпрограмму «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 – 2021», туда будет направлено 587,7 млн рублей, которые пойдут на единовременную выплату по рождению детей, как первого, так и второго. Кроме этого средства пойдут на программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Дополнительные средства поступят на дороги Приморья, особенно на ремонт автотрассы Владивосток – Находка – порт Восточный. Порядка 90 млн рублей будет выделено предприятиям на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. На поддержку фермерства и развитие сельского хозяйства дополнительно выделят 32,3 млн рублей.

На здравоохранение будет выделено дополнительно 100 млн на погашение задолженностей и 156,8 млн на приобретение лекарств и других медицинских продуктов, связанных с лечением. За 30,6 млн рублей бригадам скорой помощи закупят планшеты и комплектующие к ним.

Более 22,5 млн рублей будет направлено на подготовку спортивных сборных команд Приморья и их участия в разных спортивных мероприятиях. На ремонт СК «Олимпиец» выделят дополнительные средства, а на призовые выплаты тренерам и спортсмена дополнительно пойдет 9,7 млн рублей.

Культура Приморья дополнительно получит 8 млн рублей, которые распределят между работниками данной сферы. Часть средств пойдет на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельхозтехники и оборудования. Также была увеличена расходная часть в дотациях на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. На систему 112 были увеличены материальные ассигнования.

Дополнительные бюджетные средства получат авиапредприятия, деньги пойдут на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и посадочных площадок, на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, на капремонт дорог во Владивостоке, на строительство автодорог Михайловка - Турий Рог - Некруглово и Владивосток – Находка – порт Восточный.

Детям-сиротам планируется увеличить дополнительные выплаты по получению ими сертификатов на приобретение жилья. На поддержку студентов в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» дополнительно будет выделено 20,5 млн рублей. Средства пойдут на социальную поддержку ребят, которые имеют детей в возрасте до трех лет и среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Помимо этого часть бюджетных средств была перераспределена, в результате чего были увеличены расходы на предоставление денежной выплаты семьям, в которых родились и воспитываются пятеро и более несовершеннолетних детей.

Также внесены корректировки в объемы бюджетных ассигнований планового периода 2020-2021 годов.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, с учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов составят: по доходам – 123, 4 млрд рублей, по расходам - 143 млрд рублей. Бюджетный дефицит немного сократится и составит 19,7 млрд рублей.

Решением комитета проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" вынесен на рассмотрение на ближайшее заседание Законодательного Собрания, которое состоится 24 июля 2019 года.

Иван Крышан