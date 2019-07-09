Субъекты начнут получать деньги с продажи табака, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предусматривающий распределение в бюджеты регионов до 5% доходов от акцизов на табачные изделия.

Изменения предлагается внести в Бюджетный кодекс. Закон может вступить в силу уже с 1 января 2020 года.

Авторы инициативы приводят данные, согласно которым доходы региональных бюджетов существенно сократились в связи с централизацией в федеральном бюджете доходов от 1% ставки налога на прибыль.

В связи с этим законопроектом предлагается установить новую систему распределения табачных акцизов в бюджеты разных уровней. Так 95% предлагается направляться в федеральную казну, а 5% — распределять в бюджеты регионов в зависимости от численности трудоспособного населения.

Восполнить выпадающие доходы федерального бюджета предлагается за счёт дальнейшей индексации ставок акцизов с 4%, предусмотренных Налоговым кодексом, до 12%.

Дмитрий Шевченко

