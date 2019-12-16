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Бюджет Уссурийска расколол коммунистов
Депутат городской думы Уссурийска Александр Лукьяненко
обвинил своих однопартийцев в «хайпе» по вопросу принятия бюджета города,
сообщает DEITA.RU.
В понедельник, 16 декабря, народный избранник по одномандатному избирательному округу № 20 выступил перед заседанием городской думы и объяснил, почему вышел из фракции КПРФ в городской думе.
По словам Александра Лукьяненко, во фракции отсутствует конструктивный диалог и консолидированное обсуждение вопросов.
«По ряду заседаний я сделал вывод, что во фракции отсутствует консолидированное обсуждение вопросов. Все делается, так как скажет пара коммунистов, все происходящее направлено не на решение проблем города Уссурийска, а на поднятие шумихи и получения «хайпа». В партии напрочь отсутствует демократический централизм. Идет полная дискриминация местного отделения КПРФ и первого секретаря местного отделения Харитонова Анатолия Павловича. Происходит нарушение устава партии, проявляется полное неуважение к работникам администрации, фракция КПРФ полностью игнорирует рекомендации указания первого секретаря», - отметил Александр Лукьяненко.
Он добавил, что до жителей необходимо доводить всю информацию по бюджету, а не утаивать часть информации от жителей города. В конце он заявил, что готов помогать всем работникам администрации и коллегам-депутатам, невзирая на политические убеждения.
«Выборы я выиграл честно, и жители округа оказали мне доверие, и я их не подведу. Работать буду на благо жителей своего округа и Уссурийска в целом», - заявил Александр Лукьяненко.
Такое заявление депутат сделал перед очередным заседанием городской думы. Во время выступления его несколько раз пытались перебить его однопартийцы, и спрашивали его, за сколько он продался. На провокации он не стал отвечать. Александр Лукьяненко один из претендентов, принявших участие в конкурсе на кресло мэра, однако дальше собеседования он не прошел.
Основным вопросом заседания думы стало обсуждение бюджета Уссурийска во втором и третьем чтениях. Главный финансовый документ народным избранникам представили работники администрации города. Некоторые статьи расходов вызвали жаркое обсуждение со стороны депутатов. В итоге большинством голосов бюджет на 2020 год был принят.
Как отметил председатель думы Александр Черныш, городской бюджет является социально ориентированным. Более 60% заложенных средств пойдут на развитие сферы образования, спорта и культуры в городе. Также средства бюджета пойдут на газификацию города, ремонт дорог, дворов и скверов. По основным статьям доходы бюджета составят 5,1 млрд рублей, расходы 5,3 млрд рублей. дефицит бюджета 160 млн рублей.
Иван Крышан